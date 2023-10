Guido Maria Kretschmer spricht über Demenz-Erkrankung seiner Mutter

Die Demenz jetzt in seinem Buch zu thematisieren, habe er sich sehr genau überlegt. Aber es gehöre «jetzt irgendwie auch zu meinem Leben». «Ich wollte den Moment von diesem Tag aber aufgreifen, sodass man sieht, dass ich sie leben lasse und jeden Weg mit ihr gehe.» So korrigiere er seine Mutter nicht, wenn sie «plötzlich nicht mehr weiss, dass ihre Lieblings–Schwester Elli schon gestorben ist». Dann lebe seine Tante in dem Moment auch für ihn weiter. «So lebe ich das jetzt: Ich liebe meine Mutter genug, um mit in ihre Welt reinzugehen.» Dann gebe es wieder Momente, in denen sich seine Mutter auch noch an alles erinnern könne. Eine emotionale Achterbahnfahrt. Der Designer betonte: «Es bricht mir manchmal das Herz, auch, weil es ja so viele ältere Menschen trifft.»