Gülcan Kamps: Hat ihr Mann das Babygeschlecht durch Geräusch verraten?

«Er hat ein bestimmtes Geräusch gemacht und ich wusste es eigentlich sofort»

Die Schwangere berichtete in einem Instagram–Posting von der ungewöhnlichen Gender Reveal Party im Hause Kamps: «Meine Ärztin hat das Ergebnis in einen Briefumschlag gelegt und ich habe es meinem Mann übergeben (weil er es unbedingt wissen wollte). Ich wollte es diesmal nicht wissen und habe ihn gebeten mir das Ergebnis nicht mitzuteilen.» Sie sei sogar extra in die Küche gegangen, als er den Brief öffnete, damit sie nichts an seinem Gesicht erkennen konnte. Doch: «Er hat ein bestimmtes Geräusch gemacht und ich wusste es eigentlich sofort.» Er habe ihren Verdacht dann weder abgestritten noch bestätigt und versucht, sie auf verschiedene Fährten zu locken.