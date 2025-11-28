Gülcan Kamps zeigt im Winterurlaub erstmals ihren Babybauch

Fünf Jahre unerfüllter Kinderwunsch

Auf ihre erste Schwangerschaft musste das Paar lange hoffen. Fünf Jahre lang kämpften Kamps und ihr Mann um ein Baby. «Manchmal dachte ich, dass ich alleine auf der Welt bin. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist wie ein Marathon. Man muss sehen, ob man bis zum Ende durchhält», sagte sie damals im Interview mit «Bunte». Zwischenzeitlich zog sie sogar Leihmutterschaft oder Adoption in Erwägung. Umso grösser war die Erleichterung, als es schliesslich klappte – und nun erneut.