Guns N' Roses rocken 2026 die Uber Arena

Nach einem triumphalen Tourjahr 2025, das die Hardrock–Ikonen quer durch Asien, Europa und Lateinamerika führte, legen Guns N' Roses 2026 nach. Die Band um Frontmann Axl Rose, Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan hat eine neue Welttournee angekündigt, die zunächst durch Mexiko und Brasilien führt, bevor es im Sommer nach Europa, in die USA und nach Kanada geht, wie die Band unter anderem auf Instagram angekündigt hat.