Die US-Band Guns N‹ Roses (seit 1985) hat das für Dienstag geplante Konzert im schottischen Glasgow am Montag abgesagt. «Leider werden GN›R aufgrund von Krankheit und ärztlichem Rat nicht in der Lage sein, morgen, am 5. Juli 2022, in Glasgow aufzutreten. Wir arbeiten an einem neuen Termin für diese Show. Bitte behaltet eure Tickets und wartet auf ein weiteres Update. Wir danken für euer Verständnis und eure Geduld», hiess es auf dem Instagram-Kanal der Musiker um Sänger Axl Rose (60) und Leadgitarrist Slash (56).