Günter Netzer wird 80: Das grosse Glück aus der Tiefe des Raums

«Weisweiler sprach wieder einmal nicht mit mir. Ich hatte eine Muskelverletzung. Der Arzt sagte, dass ich sechs Wochen Pause und viel Wärme brauche. Also flog ich mit meiner Freundin für vierzehn Tage in die Karibik. Ich kam zurück, Weisweiler war stocksauer. Er sagte zu Berti: ‹Komm mal mit, wir müssen was besprechen.› Zu mir sagte er: ‹Und Sie kommen auch mit, Herr Netzer.› So spazierten wir zu dritt nebeneinander her, bis Weisweiler sagte: ‹Berti, frag deinen Captain, wo er die ganze Zeit war.› Ich lief neben Berti, und Berti fragte mich, treu, wie er war, wo ich gewesen sei. Ich sagte: ‹Ich war in der Karibik, wegen der Wärme. Wie es der Arzt verlangte.› So ging das hin und her, bis ich sagte: ‹Berti, sag deinem Trainer, ich war weg, weil ich mich von ihm erholen musste.› Berti protestierte: ‹Das sag ich nicht›, und ist davongelaufen. Und als Berti weg war, war auch das Gespräch beendet, weil Weisweiler nicht mit mir reden wollte.»