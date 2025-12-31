Günter Netzer wird Opa: Tochter Alana verkündet Schwangerschaft

Alana Netzer: «Ich habe grosses Glück»

Im Interview mit dem «Blick» erklärte die werdende Mutter: «Aktuell bin ich in der 24. Woche und voller Vorfreude. Ich habe grosses Glück und bisher eine sehr angenehme Schwangerschaft erlebt.» Seit einigen Wochen spüre sie das Baby im Bauch, «das macht alles noch viel realer und gibt einem ein wunderschönes Gefühl von Sicherheit». Die Eltern des Paares «platzen vor Glück», gab Netzer weiter an.« Zu Weihnachten gab es bereits die ersten Baby–Kleider – die Freude ist riesig.»