Günther Jauch: Keine Gehaltsverhandlung mit RTL «seit 23 Jahren»

Über sein gleichbleibendes Gehalt hatte Jauch der «tz» zufolge bereits 2023 in der «NDR Talk Show» gesprochen. In der Sendung habe er verraten, dass sein Gehalt seit der letzten Anpassung vor über 20 Jahren «stabil geblieben» sei. Über die anfängliche Regelung erklärte er: «Ich habe damals keinen Vertrag unterschrieben, weil ich der ganzen Sache nicht so richtig getraut habe.» Der Moderator führte aus: «Wenn man nicht verheiratet ist, funktioniert es oft am besten.»