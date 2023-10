Günther Jauch stellt nach langer Zeit wieder die Millionenfrage

Im Januar 2022 gab es die letzte Millionenfrage

Dass der Zahnarzt ein guter Kandidat ist, merkt Jauch schnell: «Wer stoppt diesen Mann?», fragt der Moderator. Und tatsächlich – in der heutigen Folge schafft es Thelen bis zur Millionenfrage. "Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wann wir zuletzt eine Millionen–Euro–Frage hatten", sagt Günther Jauch. Und es ist tatsächlich schon eine Weile her: Wie der Sender berichtet, gab es die Millionen–Euro–Frage zum letzten Mal im Januar 2022. Damals kam Kandidat Timo Zang in der 3–Millionen–Euro–Eventwoche bis an die Spitze des Fragenkatalogs. Der Lehrer entschied sich dann jedoch für die sicheren 500.000 Euro. Der letzte Millionen–Sieg liegt noch länger zurück: Am 24. März konnte Ronald Tenholt alle 15 Fragen richtig beantworten. Seit 1999 gelang das erst 16 Kandidaten.