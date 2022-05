Günther Jauch teilt emotionale Erinnerung an Russland

Günther Jauch (65) hat im Rahmen seines Gastauftritts im Polit-Talk «Maischberger: Die Woche» im Ersten am Dienstagabend eine emotionale Erinnerung an Russland und den Zweiten Weltkrieg geteilt. Einmal mehr war der russische Angriffskrieg in der Ukraine Thema der Sendung. Speziell wurde der Offene Brief von Alice Schwarzer (79) und weiterer Promis an Bundeskanzler Olaf Scholz (63) diskutiert, in dem vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine und einem dadurch drohenden Dritten Weltkrieg gewarnt wurde.