Günther Klum über «GNTM»: «Dann spielte ich halt den Buhmann»

«Aber was dort gesagt wird, ist Quatsch», fährt Günther Klum fort. In dem ProSieben-Format habe man sich ihm zufolge gut um die Nachwuchsmodels gekümmert. Seine Tochter habe aber vier Kinder, «die fährt nach einem langen Drehtag irgendwann nach Hause». Über 15 Staffeln hinweg habe Klums Vater «viel abgefangen. Ich war immer der Bad Cop, Heidi der Good Cop. Das ist okay, ich kann einiges ab. Dann spielte ich halt den Buhmann, von dem es hiess, er mache eh nur die Knebelverträge.»