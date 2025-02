Gürtel mal anders: Buckle Bags liegen voll im Trend

Mit dem Shopper durch Florenz

Buckle Bags sind jedoch nicht an eine Form und Grösse gebunden. Fashion–Influencerin Lucy Grasso zeigte sich in den Strassen von Florenz mit einem schwarzen Shopper, den ein schmaler Gürtel mit goldener Schnalle zierte. Die Handtasche fügte sich perfekt in das Outfit aus neutralen Farben ein. Sie kombinierte schwarze Skinny Jeans, Boots und Lederhandschuhe mit einem langen Blazer in Braun. Als Schal–Alternative band sie sich einen weissen Zopfstrick–Pullover um den Hals.