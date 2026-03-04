Gustav Schäfer bekommt «Let's Dance»-Nachhilfe von Tochter Lotti

Bei der Kennenlernshow am vergangenen Freitag wurden die Promis ihren jeweiligen Tanzpartnerinnen und Tanzpartnern für den weiteren Verlauf der Staffel zugewiesen. Vor allem Schlagerstar Anna–Carina Woitschack sowie «Ninja Warrior» Joel Mattli bewiesen bereits eine starke Frühform. Letztgenannter konnte sich gemeinsam mit Malika Dzumaev das begehrte Direktticket sichern. Damit sind sie schon fix in Runde zwei und vor der Schmach sicher, direkt in der ersten regulären Folge von «Let's Dance» am 6. März abtanzen zu müssen.