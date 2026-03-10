Gustav Schäfer hat bei «Let's Dance» schon ordentlich abgespeckt

Er hatte sich vorgenommen, bei «Let's Dance» abzunehmen

Im Interview mit «Bild» hatte Schäfer vorab betont, dass er bei «Let's Dance» ein ganz besonderes Ziel verfolgt: «Ich will abnehmen. Ich esse einfach viel zu gern.» Er bilanzierte auch selbstkritisch: «Vielleicht muss ich mich einfach mehr bewegen.» Dazu hat er nun an der Seite von Profitänzerin Anastasia Maruster (28) viel Gelegenheit. Wie anstrengend das Training für die RTL–Show ist, zeigt Gustav Schäfer immer wieder auf seinem Instagram–Account. Montagabend etwa meldete er: «Tanztraining ist beendet und mir tut alles weh.» Da dürfte der Blick auf die Waage eine schöne Belohnung für die Strapazen sein.