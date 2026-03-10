Gustav Schäfer hat bei «Let's Dance» schon ordentlich abgespeckt

Für Tokio–Hotel–Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) hat die RTL–Show «Let's Dance» (freitags, 20:15 Uhr, RTL und RTL+) bereits jetzt einen positiven Nebeneffekt – unabhängig davon, wie weit er kommen wird. Denn er hat im Zuge des intensiven Training schon einige Kilogramm verloren.
«Minus 4,6 Kilo»
Am Montagabend stellte sich Gustav Schäfer auf die Waage, wie er in einer Instagram–Story zeigte. Bei der Anzeige konnte er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Am 28. Februar war der Musiker mit einem Startgewicht von 98,6 Kilo gestartet. Nun zeigte die Waage nicht einmal zwei Wochen später nur noch 94 Kilo an. «Minus 4,6 Kilo», hielt der 37–Jährige fest. Und bekundete seinen Followern noch: «Jetzt freu ich mich grad ein bisschen.»
Er hatte sich vorgenommen, bei «Let's Dance» abzunehmen
Im Interview mit «Bild» hatte Schäfer vorab betont, dass er bei «Let's Dance» ein ganz besonderes Ziel verfolgt: «Ich will abnehmen. Ich esse einfach viel zu gern.» Er bilanzierte auch selbstkritisch: «Vielleicht muss ich mich einfach mehr bewegen.» Dazu hat er nun an der Seite von Profitänzerin Anastasia Maruster (28) viel Gelegenheit. Wie anstrengend das Training für die RTL–Show ist, zeigt Gustav Schäfer immer wieder auf seinem Instagram–Account. Montagabend etwa meldete er: «Tanztraining ist beendet und mir tut alles weh.» Da dürfte der Blick auf die Waage eine schöne Belohnung für die Strapazen sein.