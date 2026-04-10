Gustav Schäfer verpasst «Let's Dance»-Start: «Bisschen dumm gelaufen»

Gustav Schäfer (37) fehlt offenbar beim Auftakt der neuen «Let's Dance»–Folge. Auf dem Instagram–Account der RTL–Show heisst es, der Tokio–Hotel–Star werde nicht von Anfang an auf dem Parkett stehen. «Aber keine Sorge, ganz ohne ihn läuft der Abend natürlich nicht!», gibt der Sender Entwarnung: «Er wird im Laufe der Show definitiv noch das Tanzbein schwingen bei seinem Charleston.»
Der 37–Jährige meldete sich auch selbst mit einer kurzen Video–Botschaft zu Wort. Darin erklärt er den Grund dafür, warum er zunächst in der neuen Tanzshow–Ausgabe fehlt. «Ich werde leider den Anfang von ‹Let›s Dance' verpassen», sagt der Musiker. Er habe da noch einen anderen Auftritt, der sei «schon von langer Hand geplant» gewesen.
Gustav Schäfer fügt hinzu: «Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich gebe mir aber grösstmögliche Mühe, natürlich pünktlich auf dem heiligen Parkett zu stehen hier bei ‹Let›s Dance', weil ich da Bock drauf habe und euch einen richtig geilen Charleston abliefern möchte.» Er verspricht seinen Fans: «Ich gebe Gas, ich freue mich auf euch. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr spannend, auch für mich. Also von daher: Es wird ein grossartiger Abend voller Freude und ganz viel Stress. Aber wir schaffen das zusammen.»
Das ist der geplante Tanz von Gustav Schäfer
Gustav Schäfer will mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Maruster (28) in der fünften Show der aktuellen «Let's Dance»–Staffel am heutigen Freitag (20:15 Uhr, RTL und via RTL+) einen Charleston zu «Morgens bin ich immer müde» von Trude Herr präsentieren und damit die Jury mit Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González überzeugen.
Die Unterstützung der Fans scheint Schäfer trotz seines verspäteten Auftritts sicher zu sein. Auf Instagram heisst es in der Kommentarspalte zu seiner Ankündigung: «Besser spät als gar nicht. Auf den Charleston von Gustav freue ich mich schon.» Ein anderer User schreibt unterstützend: «Das machste mit links.»