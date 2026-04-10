Gustav Schäfer verpasst «Let's Dance»-Start: «Bisschen dumm gelaufen»

Gustav Schäfer fügt hinzu: «Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Ich gebe mir aber grösstmögliche Mühe, natürlich pünktlich auf dem heiligen Parkett zu stehen hier bei ‹Let›s Dance', weil ich da Bock drauf habe und euch einen richtig geilen Charleston abliefern möchte.» Er verspricht seinen Fans: «Ich gebe Gas, ich freue mich auf euch. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird sehr spannend, auch für mich. Also von daher: Es wird ein grossartiger Abend voller Freude und ganz viel Stress. Aber wir schaffen das zusammen.»