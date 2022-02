Gustl Bayrhammer: Sein Pumuckl machte ihn unsterblich

Er steckte sein ganzes Geld in seine Ausbildung

Dann kam der Zweite Weltkrieg, Bayrhammer wurde als Nachrichtenfunker der Luftwaffe in Berlin stationiert. Seinen Wehrsold investierte er grösstenteils in den Schauspielunterricht des berühmten Heinrich George (1893-1946, Vater von Götz George) am Schillertheater. Bis 1966 war er als Theaterschauspieler in der ausserbayerischen Provinz unterwegs, u.a. an Bühnen in Sigmaringen, Tübingen und Karlsruhe. Erst dann gelang ihm endlich der langersehnte Sprung in seine Heimatstadt München. Die grosse Theater-Ikone Therese Giehse (1898-1975) hatte ihn entdeckt: Bayrhammer ging an die Kammerspiele München, eine der bedeutendsten Bühnen des Landes.