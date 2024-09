Gut gelaunt ganz in Weiss: Dieter Bohlen feiert 40 Jahre Modern Talking

Ganz in Weiss gekleidet spielte Bohlen knapp zwei Stunden lang Modern–Talking–Klassiker wie «You Can Win If You Want», «Brother Louie» oder «You‹re my heart, you›re my soul». Aber auch Songs seiner Gruppe Blue System und «Eine Nacht», den er 2020 für seinen «DSDS»–Sieger Ramon Roselly (30) geschrieben hat, performte er. Beim Song «Für Dich» von Yvonne Catterfeld (44), ebenfalls aus Bohlens Feder, wurde es am Klavier sogar kurz emotional.