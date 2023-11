Gut gelaunter König Charles III. geniesst Geburtstagsständchen

«Vielen Dank für all die Glückwünsche»

Via Instagram teilte der offizielle Account der Royal Family auch zwei Bilder vom Piccadilly Circus. Denn auf der berühmten Leuchttafel am Platz im Londoner West End erstrahlte an diesem Dienstag ein Bild des Monarchen mit einem Glückwunsch sowie ein Hinweis auf sein Coronation Food Project. In dem Post wurde auch ein Dank an alle Gratulanten ausgesprochen. «Vielen Dank für all die Glückwünsche zum heutigen 75. Geburtstag Seiner Majestät», heisst es dort.