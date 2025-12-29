«Gut überstanden»: Romina Palm meldet sich nach OP

Erst Kreuzbandriss im rechten Bein, nun am linken

Vor der Verletzung auf der Skipiste hatte sie noch in ihrer Instagram–Story berichtet, dass sie «ganz schön Schiss» vor dem Tag in den Bergen habe. Aber es werde «schon schief gehen». In einem Posting wünschte sich noch «Hals– und Beinbruch». Doch dann passierte schon nach wenigen Minuten das Unglück. Es seien einfach zu viele Menschen auf der Piste gewesen, erzählte Palm nach ihrem Sturz. Sie habe sofort gewusst, dass sie sich das Kreuzband gerissen habe. Denn das erlebte sie schon einmal: «Vor genau zehn Jahren war es das rechte Bein, jetzt das linke.»