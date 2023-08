Gut zu wissen: Spannende Fakten rund um Nahrungsergänzungsmittel

Eine ausgewogene Ernährung reicht nicht aus

«Während der Begriff ‹ausgewogene Ernährung› ein sogenanntes Nebelwort ist, das nie definiert wurde, reicht auch die gesündeste Ernährung nicht aus. Tatsache ist, dass jeder Mensch individuelle Nährstoffdefizite aufweist. Grund dafür sind unser heute gänzlich anderer Lebensstil und andere Ernährung als noch vor 100 oder 100.000 Jahren. Es geht also darum, unserem Körper das zu geben, was er so dringend braucht und über die Ernährung nicht ausreichend bekommt.»