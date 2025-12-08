Gute Freunde: So will Mike Krüger Thomas Gottschalk unterstützen

Er verriet auch, wie es gesundheitlich mit Gottschalk weitergeht. Der Entertainer leidet an einem epitheloiden Angiosarkom, einem seltenen, bösartigen Tumor, der von den Zellen der Blutgefässe ausgeht. Er wurde deshalb bereits zweimal operiert, wie er Ende November öffentlich machte. «Er wird jetzt erstmal sehen, dass er gesund wird. Dann muss er bestimmt noch Reha und Physio machen. Er wird sich jetzt erstmal um sich kümmern.» Es sei das Allerwichtigste, dass Gottschalk gesund werde. «Und wenn er vernünftig gesund ist, wird er sich melden und dann werden wir überlegen, was wir zu viert machen, Krügers und Gottschalks», erklärte der 73–Jährige und schliesst damit auch die jeweiligen Ehefrauen mit ein.