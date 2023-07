Gute Laune: Fürst Albert mit Charlène und Camille beim Rotkreuzball

Elegante Auftritte

Die seit einiger Zeit brünette Fürstin strahlte dabei in einem weissen mit Strasssteinchen besetzten, hochgeschlossenen Kleid mit langen transparenten Ärmeln im Salle des Etoiles des Sporting Club in Monte-Carlo jede Menge Glamour aus. Zudem lächelte sie entspannt. Ihr an ein Brautkleid erinnerndes Ensemble komplettierte sie mit dramatischen Diamantohrringen und einer schicken weissen Clutch. Fürst Albert sah in einem weissen Blazer, der mit einer marineblauen Hose und einer roten Fliege kombiniert wurde, ebenfalls sehr elegant aus.