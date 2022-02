«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Drehstart für Jubiläumsfolge

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» feierte am 11. Mai 1992 Premiere bei dem damaligen Privatsender RTLplus, heute RTL. Seitdem wurden mehr als 7.450 Folgen produziert und ausgestrahlt. Den bis heute bestehenden Rekord von ca. 6,73 Millionen Zuschauern heimste die 1.500. Folge ein, die am 22. Juni 1998 ausgestrahlt wurde. Das Besondere: Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (77, SPD) wirkte in der Eventepisode mit.