«Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Onno Buss spielt Jo Gerners Sohn

Herzlicher Empfang am «GZSZ»–Set

Der Berliner Schauspieler, der zuvor bereits in der Serie «Küstenrevier» zu sehen war, schwärmt von der Atmosphäre am «GZSZ»–Set: «Ich war vom ersten Moment an gerührt von der Wärme und Vertrautheit, die mir im Studio entgegengebracht wurde.» Besonders die Zusammenarbeit mit seinem Serienvater Wolfgang Bahro begeistert den Neuzugang: «Es macht Spass, mit ihm zu spielen, weil er eine intensive und verlässliche Präsenz hat.»