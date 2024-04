«Guter Ritt»: Joko und Klaas ziehen nach 24-Stunden-Programm Bilanz

24 Stunden lang haben Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer–Umlauf (40) am Sonntag (21. April) das Programm auf ProSieben übernommen, nachdem sie die 50. Folge von «Joko und Klaas gegen ProSieben» am 16. April gewonnen hatten. Der Sonntag begann um 0:00 Uhr mit einem Feuerwerk und einem Spaziergang durch das Nachtleben in Berlin und endete mit der Show «Ein sehr gutes Quiz» (ab 20:15 Uhr). Anschliessend haben die Entertainer Bilanz gezogen.