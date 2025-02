Guy Pearce über Kevin Spacey: «Er hatte es auf mich abgesehen»

Der kontroverse Oscarpreisträger Kevin Spacey (65) ist zwar in zwei Gerichtsprozessen freigesprochen worden, doch noch immer treten Filmschaffende mit überaus schwerwiegenden Anschuldigungen gegen den einstigen Star hervor. So auch der Australier Guy Pearce (57). Er ist gerade erst für seinen ersten Oscar nominiert – für sein Spiel in Brady Corbets (36) Einwanderer–Drama «Der Brutalist». In einem Podcast des US–Filmmagazins «The Hollywood Reporter» verriet Pearce, dass Spacey es während der Produktion des 1997 erschienenen Filmklassikers «L.A. Confidential» auf ihn «abgesehen hatte».