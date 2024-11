Gwen-Stefani-Double? Gavin Rossdales Freundin sieht wie seine Ex aus

Da musste man bei den MTV Europe Music Awards direkt zweimal hinschauen: Gavin Rossdale (59) lief bei der Preisverleihung in Manchester am 10. November mit einer Frau über den roten Teppich, die seiner Ex Gwen Stefani (55) verblüffend ähnlich sah. Es handelte sich aber nicht um die erfolgreiche Sängerin, sondern seine aktuelle Freundin Xhoana X (35).