Gwen Stefani muss nach mysteriöser Verletzung Konzert absagen

Gwen Stefani (54) hat sich bei ihren Fans entschuldigt. Die US–Sängerin muss ihr Konzert in Atlantic City am kommenden Wochenende absagen – offenbar aus medizinischen Gründen. «Aufgrund einer kürzlichen Verletzung und nach Rücksprache mit meinen Ärzten wurde mir mitgeteilt, dass ich nicht in der Lage bin, am 17. August im Hard Rock Live in der Etess Arena in Atlantic City aufzutreten», schrieb Stefani am Samstagabend (10. August) in einer Instagram–Story.