Gwen Stefani: Rührende Worte an Blake Shelton zum «The Voice»-Abschied

Gwen Stefani (53), die derzeit mit ihrem Ehemann auch in der 22. «The Voice»-Staffel zu sehen ist, kommentierte das Statement von Shelton bei Instagram und schrieb: «Ich bin so stolz auf dich und so gesegnet, dich gefunden zu haben. Dein Talent bringt Freude in die Herzen von so vielen Menschen und ich bin so glücklich, Teil deiner Reise zu sein.»