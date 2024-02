Gwen Stefani: Von diesen No-Doubt-Songs wird der Sängerin speiübel

In den Neunzigerjahren landete No Doubt, die kalifornische Rockband um die Sängerin Gwen Stefani (54), mit Songs wie «Don't Speak» oder «Just A Girl» einige Hits, die heute als absolute Klassiker gelten. Bereits seit vielen Jahren sind die einzelnen Mitglieder zumeist auf Solo–Pfaden unterwegs, das letzte gemeinsame Konzert liegt mittlerweile schon neun Jahre zurück. Um so grösser war die Überraschung, als die Band am 17. Januar bekannt gab, auf dem diesjährigen Coachella Valley Music and Arts Festival eine grosse Reunion zu feiern.