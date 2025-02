Gwendoline Christie überrascht im Grusel-Outfit

Achtung, Spoiler zu «Wednesday»–Staffel eins!

Ob Gwendoline Christie in der zweiten Staffel der «Addams Family»–Adaption überhaupt zu sehen sein wird, ist bislang noch unklar. Denn ihre Rolle wurde in der letzten Folge der ersten Staffel getötet. Da es sich bei «Wednesday» allerdings um eine Comedy–Horror–Serie mit fantastischen Elementen handelt, könnte ein Comeback in Staffel zwei durchaus denkbar sein. In einem Interview mit «Digital Spy» sagte sie diesbezüglich: «Wir haben sie nicht beerdigt gesehen, oder? Ich glaube, Larissa Weems wäre nicht wirklich darauf vorbereitet, sich mit etwas so Alltäglichem wie dem Tod zu beschäftigen oder davon beherrscht zu werden.»