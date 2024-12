Gwyneth Paltrow: Besonderer Auftritt ihrer Tochter Apple in Paris

So aufwendig war ihr Kleid

Die 20–Jährige besuchte am 30. November «Le Bal des Débutantes», bei dem seit 1992 jedes Jahr rund 20 Frauen im Alter von 16 bis 22 Jahren in die feine Gesellschaft eingeführt werden. Schon die Promi–Töchter und Schauspielerinnen Lily Collins (35) und Margaret Qualley (30) durften bei dem glamourösen Ereignis dabei sein, bei dem auch immer die eleganten Roben im Fokus stehen. Apple Martin trumpfte mit einem besonderen Look auf: Sie erschien in einem massgeschneiderten Valentino–Kleid, für dessen Herstellung im Atelier von Valentinos Kreativdirektor Alessandro Michele laut «Vogue» 750 Stunden aufgewendet wurden. Das trägerlose, hellblaue Dress bestand demnach «aus sechs Lagen plissiertem Seidenchiffon im Dégradé–Stil». In der Taille war es mit einer schwarzen Seidenschleife zusammengebunden, dazu kombinierte Martin passende blaue Valentino–Sandalen.