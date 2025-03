Gwyneth Paltrow: Ist Herzogin Meghan für sie eine Konkurrentin?

Nach markenrechtlichen Rückschlägen benannte die Herzogin von Sussex die Marke im Februar in «As ever» um. Mit dem Launch befindet sie sich derzeit immer noch in einem Gründungsprozess, ab Frühjahr sollen erste Produkte – darunter Honig, Tees und Shortbread–Cookies – unter dem Namen in den USA erhältlich sein. Kürzlich hat sie zudem ihren neuen Gründerinnen–Podcast «Confessions of a Female Founder» angekündigt, dessen erste Episode am 8. April erscheinen soll.