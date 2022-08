Gwyneth Paltrow mischt im US-Pendant von «Die Höhle der Löwen» mit

Das Showformat «Die Höhle der Löwen» erfreut sich auch in anderen Ländern grösster Beliebtheit. Über Japan und Grossbritannien fand die Gründershow (neben Deutschland) auch ihren Weg in die USA. Statt in die Löwenhöhle müssen die Kandidatinnen und Kandidaten dort in den «Shark Tank» steigen - also ins Haifischbecken. In der nunmehr 14. Staffel, die ab September 2022 läuft, wird ihnen dabei auch eine waschechte Oscarpreisträgerin entgegen schwimmen: Gwyneth Paltrow (49). So berichtet es «People».