Gwyneth Paltrow: Seltener Schnappschuss mit Ex-Mann Chris Martin

Die Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (50) und ihr Ex-Mann, Coldplay-Sänger Chris Martin, verstehen sich weiterhin prächtig. Zu dessen 46. Geburtstag am 2. März teilte die Schauspielerin ein seltenes, gemeinsames Foto der beiden auf Instagram und schrieb dazu an ihre 8,2 Millionen Follower: «Herzlichen Glückwunsch an den süssesten Vater und Freund. Wir lieben dich.» Dazu postete sie noch ein Herzchen-Emoji. Paltrow trägt auf dem Schnappschuss kaum sichtbares Make-up, eine grosse Hornbrille und lehnt offensichtlich auf einem Parkplatz ihren Kopf an den ihres Ex-Mannes. Martin und Paltrow zogen für die wohl spontane Aufnahme ausserdem ihre schwarzen Corona-Masken unter das jeweilige Kinn.