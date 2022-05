Gwyneth Paltrow: Trauerprozess nach Tod ihres Vaters war «hart»

Gwyneth Paltrow (49) war gerade einmal 30 Jahre alt, als sie ihren Vater Bruce Paltrow (1943-2002) verloren hat. Der Film- und Fernsehproduzent, der die Karriere der Schauspielerin massgeblich geprägt hat, verstarb im Oktober 2002 im Alter von nur 58 Jahren durch die Folgen seiner Krebserkrankung. In dem Podcast «By the Light of the Moon» hat die Oscarpreisträgerin nun offen über den Trauerprozess gesprochen.