Gwyneth Paltrow über Kate Hudson: «Wie eine kleine Schwester für mich»

Hudson für Oscar nominiert

Kate Hudson ist in diesem Jahr als beste Hauptdarstellerin für «Song Sung Blue» für einen Oscar nominiert. Der Film löste bei ihrer Freundin Gwyneth Paltrow grosse Emotionen aus, wie diese zum Abschluss ihrer Rede erzählte. Demnach rief sie ihre Freundin sofort per FaceTime an, nachdem sie den Film gesehen hatte: «Ich brach in Tränen aus – nicht nur, weil ich so stolz auf dein Können war, sondern auch, weil ich das Gefühl hatte, dass du endlich eine Rolle gefunden hast, die all dein Talent zeigt.»