Gwyneth Paltrow über Kate Hudson: «Wie eine kleine Schwester für mich»

Diese Rede hatte es in sich. In einer Laudatio beim Santa Barbara Film Festival schwärmte Gwyneth Paltrow (53) nur so von ihrer Schauspielkollegin und engen Freundin Kate Hudson (46). Die beiden verbindet seit mehreren Jahren eine ganz besondere Hollywood–Freundschaft.
Emotionale Worte bei «Artist of the Year»–Zeremonie
Gwyneth Paltrow ehrte Kate Hudson mit einer Rede zum «Arlington Artist of the Year Award» und nutzte die Bühne, um ihre besondere Freundschaft zu würdigen. «Ich bin hier, weil Kate Hudson und ich echte, wahrhaftige, alte Freundinnen sind», sagte Paltrow laut «People»–Magazin. «Sie ist wie eine kleine Schwester für mich», fügte die «Marty Supreme»–Schauspielerin hinzu.
«Ich bin viel älter als sie, aber ich erinnere mich, dass wir uns als Kinder immer wieder gesehen haben», so Paltrow. Weiter erklärte sie, dass zwischen ihren Eltern, Blythe Danner (83) und Bruce Paltrow (1943–2002), und Hudsons Eltern, Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (74), freundschaftlicher Kontakt bestand. Sie seien im gleichen Umfeld aufgewachsen, «aber erst Anfang der 2000er Jahre wurden wir wirklich das, was wir heute sind».
Paltrow liess in ihrer Ansprache gemeinsam erlebte Meilensteine wie runde Geburtstage Revue passieren, dazu gehören: «Ihr 30. Geburtstag, bei dem ich richtig betrunken war, und mein 40. Geburtstag, bei dem, glaube ich, alle richtig betrunken waren», scherzte die Oscarpreisträgerin.
Die besondere Freundschaft der beiden hatte auch Auswirkungen auf die nächste Generation. «Unsere Kinder waren zusammen in einer Band, als sie noch klein waren, und gingen später gemeinsam auf dieselbe Schule», erzählte Paltrow, die mit ihrem Ex–Ehemann Chris Martin (48) Tochter Apple (21) und Sohn Moses (19) teilt. Kate Hudson ist Mutter zweier Söhne: Ryder (22) bekam sie mit ihrem Ex–Mann, Musiker Chris Robinson (59), Bingham (14) mit Muse–Sänger Matt Bellamy (47). Mit ihrem Verlobtem Danny Fujikawa (39) teilt sie Tochter Rani (7).
Hudson für Oscar nominiert
Kate Hudson ist in diesem Jahr als beste Hauptdarstellerin für «Song Sung Blue» für einen Oscar nominiert. Der Film löste bei ihrer Freundin Gwyneth Paltrow grosse Emotionen aus, wie diese zum Abschluss ihrer Rede erzählte. Demnach rief sie ihre Freundin sofort per FaceTime an, nachdem sie den Film gesehen hatte: «Ich brach in Tränen aus – nicht nur, weil ich so stolz auf dein Können war, sondern auch, weil ich das Gefühl hatte, dass du endlich eine Rolle gefunden hast, die all dein Talent zeigt.»