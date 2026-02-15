Gwyneth Paltrow und Kate Hudson bezaubern in Rosa

Zwei Schauspielerinnen mit rosafarbenen Kleidern

Kate Hudson trug laut «Just Jared» ein massgeschneidertes, bodenlanges Trägerkleid von Louis Vuitton in Altrosa, das oben und in der Mitte verziert war. Ihre Haare liess die 46–Jährige offen über die Schultern fallen. Gwyneth Paltrow strahlte neben ihrer Freundin in einem kurzen, hellrosa Prada–Outfit mit einer langen Schleppe. Durch transparente Details im Trägertop des Outfits konnten Zuschauer einen Blick auf ihre Bauchpartie erhaschen. Sie kombinierte das Kleid mit ebenfalls rosafarbenen Pumps von Christian Louboutin. Ihre Haare trug die Schauspielerin zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden.