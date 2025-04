Gwyneth Paltrow verabschiedet sich von strikten Essensregeln

Paltrow und ihr Ehemann Brad Falchuk (54) halten sich bereits seit «einigen Jahren» an die sogenannte Paleo–Diät. Diese Lebensweise orientiert sich an der vermuteten Ernährungsweise der Menschen in der Altsteinzeit: Sie umfasst hauptsächlich Obst, Gemüse, mageres Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse und Samen, während Getreide, Milchprodukte und verarbeitete Lebensmittel vermieden werden. «Wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen davon gelangweilt», gestand Paltrow – nachdem sie so lange zu «streng» zu sich war, wolle sie jetzt wieder «ein bisschen Pasta» essen.