«Mein Zufluchtsort für Erholung und geistige Klarheit»

Auf der Internetseite des Unterkunftportals Airbnb können sich Interessierte ab dem 15. August für die Übernachtung registrieren. Der Aufenthalt erfolgt am Samstag, 9. September, und ist für zwei Personen möglich. Auch auf dem Portal preist Paltrow ihre Unterkunft an. «Mein Haus in Montecito ist mein Zufluchtsort für Erholung und geistige Klarheit. Ich gehe dorthin, um mich zu erholen, um von dem zu träumen, was wir bei Goop aufbauen, und mich wieder mit meiner Familie und meinen geschätzten Freunden in Verbindung zu setzen.» Sie kündigt dort auch an: «Ich bin bei deiner Ankunft da, um dich zu begrüssen und sicherzustellen, dass du alles Notwendige für einen komfortablen und verjüngenden Aufenthalt hast.» Mahlzeiten und Snacks würden bereitgestellt. Deshalb müsse sie vorab wissen, «ob es Allergien oder Ernährungseinschränkungen gibt, auf die ich achten sollte».