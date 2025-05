Gwyneth Paltrow verteidigt ihre umstrittene Vagina-Kerze

2020 sorgte Gwyneth Paltrow (52) für Aufsehen, als sie ihre Duftkerze «This Smells Like My Vagina» («Das riecht wie meine Vagina») vorstellte. Die Kerze aus ihrem Lifestyle–Imperium «Goop» war blitzschnell ausverkauft und bescherte Paltrow einen überaus gelungenen Marketing–Gag. Der Hollywoodstar legte sogar nach und brachte etwa die «This Smells Like My Orgasm»–Kerze heraus.