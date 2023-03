Gwyneth Paltrow wird mit Serienmörder Jeffrey Dahmer verglichen

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (50) muss sich derzeit im US-Bundesstaat Utah vor Gericht verantworten. Die 50-Jährige wird wegen eines Ski-Unfalls im Jahr 2016 verklagt, bei dem sie einen Mann angeblich schwer verletzt haben soll. Als Paltrow am gestrigen Dienstag erstmals den Gerichtssaal in der US-Stadt Park City betrat, löste sie jedoch zunächst wegen ihres auffälligen Looks spöttische Kommentare in sozialen Netzwerken aus.