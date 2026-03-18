Gwyneth Paltrow wurde in ihr Oscar-Kleid «eingenäht»

Gwyneth Paltrow (53) hat für ihren Auftritt bei der Oscarverleihung einen hohen Preis gezahlt – und der war nicht finanzieller Natur. In einem YouTube–Video gibt sie unumwunden zu: Ihr spektakuläres Kleid liess schlicht keine Toilettenpause zu.
Das auf dem Kanal ihrer Marke Goop veröffentlichte Video zeigt, wie Paltrow während der Vorbereitungen für die Zeremonie einen Anruf ihrer Tochter Apple Martin (21) entgegennimmt. Diese will wissen, was ihre Mutter an dem grossen Abend tragen wird. Die Antwort kommt prompt: ein trägerloses, weisses Kleid von Giorgio Armani Privé, in das sie «eingenäht» werde. «Ich werde die ganze Zeit nicht auf die Toilette gehen können», erklärt Paltrow und verspricht ihrer Tochter, ihr ein Bild in der Robe zu schicken.
Grosser Auftritt bei ihrer Rückkehr zu den Oscars
Doch der Aufwand zahlte sich aus: Bei ihrem ersten Oscar–Auftritt seit 2015 sorgte die Schauspielerin für Aufsehen. Das weisse Kleid wirkte von vorne schlicht, der eigentliche Effekt zeigte sich erst beim Drehen: An beiden Seiten verliefen hohe Schlitze über die gesamte Länge des Kleides. Darunter trug Paltrow eine nudefarbene, glitzernde Hose. Das zweite Highlight war ihr Schmuck: Paltrow trug eine Halskette aus Platin und 18–karätigem Gelbgold sowie Platin– und Goldohrringe – alles von Tiffany & Co.
Paltrow erschien nicht als Nominierte, sondern als Darstellerin des Films «Marty Supreme». Das Drama mit Timothée Chalamet (30) in der Titelrolle war neunmal nominiert, darunter als «Bester Film», ging jedoch leer aus. Paltrow präsentierte zudem den Preis in der Kategorie «Bestes Casting», der an Paul Thomas Andersons (55) «One Battle After Another» ging.