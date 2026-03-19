Gwyneth Paltrow wurde in ihr Oscar-Kleid «eingenäht»

Das auf dem Kanal ihrer Marke Goop veröffentlichte Video zeigt, wie Paltrow während der Vorbereitungen für die Zeremonie einen Anruf ihrer Tochter Apple Martin (21) entgegennimmt. Diese will wissen, was ihre Mutter an dem grossen Abend tragen wird. Die Antwort kommt prompt: ein trägerloses, weisses Kleid von Giorgio Armani Privé, in das sie «eingenäht» werde. «Ich werde die ganze Zeit nicht auf die Toilette gehen können», erklärt Paltrow und verspricht ihrer Tochter, ihr ein Bild in der Robe zu schicken.