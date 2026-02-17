Gwyneth Paltrows Tochter Apple möchte Schauspielerin werden

Vor nicht ganz einem Jahr hatte sie im «Interview»–Magazin bereits erzählt, wie sehr sie das Schauspiel liebt. Da sie als Tochter berühmter Eltern allerdings unter ständiger Beobachtung aufwuchs, versuchte sie sich bewusst vom Rampenlicht fernzuhalten. Sie hatte Angst, in der Öffentlichkeit Fehler zu machen. Apple werde aber «immer besser darin, zu sagen: ‹Scheiss drauf›. Ich will nicht ängstlich sein. Ich möchte einfach das tun, was Spass macht, und mein Leben selbst in die Hand nehmen.»