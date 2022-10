«GZSZ»-Darstellerin Iris Mareike Steen trauert um ihre Mutter

Iris Mareike Steen (30) hat ihre Mutter verloren. Das hat die «GZSZ»-Schauspielerin bei Instagram ihren Fans offenbart. Zu einem Bild, das die beiden Frauen bei Steens Hochzeit im Jahr 2017 zeigt, schreibt sie: «[...] Da ich in der Vergangenheit immer ganz viel von meiner geliebten Mama erzählt habe und wir vor zwei Jahren sogar ein Interview über unsere wahnsinnig enge Verbindung gegeben haben, werde ich entsprechend oft in Interviews auf sie angesprochen.» Deshalb habe sie sich dazu entschieden, «euch zu erzählen, dass ich meine Mama vor knapp zwei Wochen das letzte Mal in die Arme schliessen durfte», erzählt die 30-Jährige.