«GZSZ»-Hammer: Susan Sideropoulos kehrt zur RTL-Daily zurück

Zudem gilt es eine Frage zu beantworten, wie Fehlow in seinem Statement andeutet: «Wie wird Philip reagieren, wenn er das erste Mal auf Sarah trifft?» Die Rolle von Jörn Schlönvoigt (36) war in den folgenschweren Unfall mit Verena Koch verwickelt. Von 2001 bis 2011 spielte Sideropoulos die Geschäftsfrau, die mit Leon Moreno (Fehlow) verheiratet war und ein Kind mit ihm hatte. Sideropoulos verliess die Serie, nachdem ihre Figur Verena bei einem tragischen Verkehrsunfall den Serientod gestorben war. Nun ist sie als Sarah zurück, die Verena so ähnlichsieht, was bereits Leon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen in «Leon - Glaub nicht alles, was du siehst» schockiert hat.