«GZSZ»: Jo Gerners Erzfeind Bajan Linostrami kehrt zurück

«Er lässt sich in das Gefängnis, in dem Gerner einsitzt, verlegen, um dort schon auf ihn zu treffen. Er wird dann entlassen und hat nur eins im Sinn: Rache!», erzählt Matthias Unger. Doch Bajan Linostrami hat noch einen weiteren Plan: Er will eine Beziehung zu seiner Tochter Miriam Behnke (Sara Fuchs) aufbauen. «Miriam ist sein Ein und Alles! Eine Tochter, für die er ein richtiger Vater sein will. Und er legt Vieles daran, sie für sich zu gewinnen», sagt der Schauspieler.