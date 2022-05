«GZSZ»-Jubiläum: Wolfgang Bahro fühlt sich wie «Bruce Willis von RTL»

Wolfgang Bahro (61) spielt am Donnerstag, den 12. Mai, zur Feier des 30-jährigen «Gute Zeiten, Schlechte Zeiten»-Jubiläums den Jo Gerner in Spielfilmlänge. Das Serienurgestein ist seit fast drei Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Serie, die montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und RTL+ ausgestrahlt wird. In der Jubiläumsfolge rückt Bahro als Hauptdarsteller in den Mittelpunkt - für den Schauspieler «eine grosse Ehre», wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. Zudem verrät er, warum er sich beim Dreh wie ein Action-Star gefühlt har, wie viel Mitspracherecht er hat und welche Szene ihn in den vielen «GZSZ»-Jahren am meisten berührt hat.